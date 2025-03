Inscrições para mutirão de castração começam amanhã em Cabreúva

O programa de castração do Centro De Esterilização e Adoção de Cães e Gatos "Heinz Dieter Seibel" (Creadoca) está a todo vapor, e munícipes de Cabreúva podem entregar a documentação necessária do animal de estimação na Arena Cabreúva nos dias 20, 21, 25 e 26 de março, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h. Esta etapa é essencial para garantir a participação do pet na castração.

São 180 vagas disponíveis e não é necessário agendamento prévio, mas é fundamental que o tutor compareça e complete a inscrição corretamente. Faltar à vez tira a oportunidade de quem realmente precisa, e as vagas são limitadas.