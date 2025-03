Ação integrada combate o trabalho infantil em Várzea Paulista

No último sábado (15), uma importante operação integrada foi realizada em Várzea Paulista para combater o trabalho infantil. A ação contou com a participação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Unidade Gestora de Desenvolvimento Social, do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal. O objetivo da iniciativa foi identificar situações de exploração do trabalho infantil e garantir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes na cidade.

Durante a operação, foram abordadas crianças e adolescentes que estavam nos semáforos e em frente a estabelecimentos comerciais vendendo produtos de forma ilegal. Uma família foi identificada e encaminhada aos órgãos competentes para receber o acompanhamento necessário.

A ação faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), um conjunto de medidas que visa retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O programa também busca fortalecer as famílias e garantir o acesso às políticas públicas de assistência social, educação e geração de renda.