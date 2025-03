Após anos, moradores da Vila Real conquistam matrícula de imóvel

Mais de 10 famílias receberam, na manhã de terça-feira (18), a tão esperada matrícula do imóvel em Várzea Paulista. A expectativa é que até o final deste ano, mais de 1 mil imóveis sejam regularizados. O projeto “A casa é sua, o sonho é nosso” é desenvolvido pela Unidade Gestora de Urbanismo e Habitação, em parceria com o programa do Governo do Estado “Cidade Legal”, que tem como objetivo a regularização fundiária de imóveis situados em parcelamentos irregulares na cidade.

O prefeito Rodolfo Braga também comemorou a entrega das matrículas e destacou o significado do momento. “É uma grande alegria e uma emoção muito forte para mim, pois, em geral, são pessoas que aguardam a matrícula por anos”, afirmou.

De acordo com a diretora de Habitação, Simone Nunes, para que os imóveis recebam as matrículas individualizadas, é necessário realizar um levantamento topográfico do local, estudo ambiental e mapeamento de risco para compreender o contexto do parcelamento do solo, realizar a vistoria das casas – processo chamado de selagem –, momento em que são cadastrados os moradores. “Após esse trabalho detalhado, iniciamos os projetos e memorial descritivo, listagem de titulação e etapa cartorial, até que a regularização seja concluída”, explicou Simone. Além disso, esteve no encontro a Gestora da Unidade de Urbanismo e Habitação, Karen Gabrieli Corsini.