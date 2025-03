Saiba quais são os principais cuidados de segurança elétrica

Acender a luz, carregar o celular, ligar a televisão. A eletricidade está presente nessas e em outras atividades cotidianas, mas, sem os devidos cuidados, pode representar um risco significativo. Acidentes elétricos são mais comuns do que se imagina, e a falta de informação é um dos principais fatores que contribuem para situações de risco, desde problemas com a fiação até o uso inadequado de aparelhos. Por isso, é fundamental conhecer as melhores práticas para garantir a segurança.

Em 2024, a Associação Brasileira para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) divulgou o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2023, que apontou um aumento nas ocorrências naquele ano no país. No primeiro semestre de 2023, foram 992 notificações, superando as 949 do mesmo período no ano anterior, e, segundo a Associação, os números podem ser ainda maiores, pois nem todos os incidentes são listados.

Vídeos na internet relatando casos de pessoas que se feriram com eletrodomésticos, como máquinas de lavar e secadores de cabelo, acendem ainda mais o alerta sobre a necessidade de conscientização acerca do tema. Fora isso, em tempo de maior incidência de temporais, os fatores de risco aumentam.