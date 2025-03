Consórcio PCJ lança 3ª Etapa do Projeto Olhos da Serra

Nesses quatro anos de execução do Projeto Olhos da Serra, foram identificadas 833 nascentes e 111 cursos d’água na Serra do Japi. A região é conhecida como “Castelo das Águas”, por sua grande quantidade de nascentes e cursos d’água. As atividades de conservação da Reserva Biológica (Rebio), plantio de árvores de espécies nativas, educação ambiental e comunicação social com a comunidade, instalação de fossas biodigestoras, monitoramento de invasões na Rebio e da incidência de incêndios florestais, têm propiciado a infiltração de 5.526.245 m³ de água por ano no solo, permitindo o aumento da disponibilidade e da qualidade da água para a região.

Mariane Leme, coordenadora de projetos do Consórcio PCJ e Gestora do Olhos da Serra, explica como essa nova fase do projeto prioriza ainda mais o combate aos incêndios. “Visto que o ano passado (2024) foi avassalador em relação à quantidade de queimadas no Brasil todo, investir em alertas ágeis para o incêndio florestal será importantíssimo. Nesta terceira etapa, com auxílio dos nossos patrocinadores, investimos na aquisição de uma câmera de alta resolução com rotação de giro de 360°, que já foi instalada. As imagens serão visualizadas no Sistema Pantera, disponível no Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de Jundiaí”.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados pelo Olhos da Serra, iniciativa que tem como característica principal a soma de esforços da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil organizada para a imprescindível preservação do patrimônio ambiental da Serra do Japi. O apoio ao projeto também está alinhado ao compromisso global de sustentabilidade da companhia de repor para a natureza e às comunidades a água utilizada em nossos processos produtivos”, destaca Fabiana Taislam, gerente de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Balanço

O projeto também já propiciou a retenção de 3.090.970 toneladas de carbono com a conservação da floresta e do solo na região. Na segunda etapa do projeto, foi realizado o monitoramento e o combate aos incêndios florestais em 25 mil hectares de florestas, por meio do uso de satélites do Sistema Suindara, que envia alertas com a identificação georreferenciada do aumento de calor observado, para usuários estratégicos embarcados na plataforma. O Instituto Cerrados, idealizador do sistema, também promoveu capacitações profissionais para a formação de brigadistas, e a doação de equipamentos para auxílio no combate aos incêndios às instituições que atuam na defesa florestal da Serra do Japi.