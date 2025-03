Região receberá mais 10 médicos pelo Mais Médicos neste ano

O novo edital de contratação representa o 41º ciclo do programa e, na RMJ, tem inscrições para médicos em Jundiaí (2 vagas), Cabreúva (3 vagas), Jarinu (3 vagas) e Várzea Paulista (2 vagas). No total, a RMJ passará a ter 72 profissionais atendendo em seis municípios. A distribuição é a seguinte:

O Ministério da Saúde anunciou a expansão do Programa Mais Médicos neste ano, com a contratação de 2.279 profissionais no país, sendo 373 no Estado de São Paulo. Na Região Metropolitana de Jundiaí, seis municípios participam do programa e, desses, quatro cidades têm inscrições abertas para as novas contratações e receberão 10 novos médicos em 2025.

O número de profissionais do Mais Médicos atendendo a população dobrou. Atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13,1 mil. Mais de 66 milhões de pessoas são beneficiadas pela iniciativa atualmente. Com o preenchimento das novas vagas no Brasil, serão mais de 28 mil profissionais atuando em todo o país. Esses profissionais atuam nas equipes de Saúde da Família que fazem o atendimento e o acompanhamento mais próximo da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados.

Do total de cidades que vão receber médicos a partir do novo edital, com foco nas regiões de maior vulnerabilidade e áreas de difícil acesso, 1.296 municípios de todos os estados terão vagas imediatas e os outros 3.475 poderão manifestar interesse e ter ampliação de profissionais. Cento e cinquenta municípios paulistas terão contratações imediatas e 360 para cadastro reserva. A região da Amazônia Legal será contemplada com 473 vagas em 709 cidades.

Para aderir, gestores dos estados e municípios devem se inscrever por meio do sistema e-Gestor até o dia 24 de março, com resultado do edital previsto para 8 de abril. O novo edital do Ministério da Saúde também garante a promoção da igualdade étnico-racial. Estão previstas vagas afirmativas para médicos negros, quilombolas, indígenas e com deficiência.