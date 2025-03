Nova tecnologia possibilita localização precisa de vítimas

A Polícia Militar de São Paulo passou a contar com um novo sistema de tecnologia acionado durante as chamas de emergência para agilizar o atendimento de ocorrências.

O Advanced Mobile Location (AML) está instalado no Centro de Operações da PM (Copom) da cidade de São Paulo. Com o software, que funciona a partir do cruzamento de várias informações, é possível determinar com exatidão de qual local a vítima acionou o socorro.

“É uma tecnologia de última geração que possibilita o envio rápido de informações às equipes que estão nas ruas, que vão fazer esse atendimento presencialmente. Em emergências, os segundos salvam vidas”, pontuou o coronel Carlos Lucena, coordenador operacional da Polícia Militar.