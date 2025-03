Fernandes perde escola e centro cultural em prédio centenário

A centenária escola municipal Américo Mendes, no bairro dos Fernandes, em Jundiaí, foi desativada em 2023. As crianças matriculadas na unidade foram transferidas para a Emeb Professora Maria Angélica Lorençon, no Corrupira. Um ano depois, após apelo e mobilização da população, um centro cultural foi aberto no local, com oferta de aulas de Balé, Jazz e Muay Thai para crianças. No entanto, no início deste ano, outra decepção: o centro cultural também teve as atividades encerradas.

Com a sucessão de encerramentos e transferências, a população reclama de ter ficado carente de assistência. Moradora do Corrupira, próximo ao Fernandes, Vanessa Domingues Camargo é uma das pessoas que protestaram contra o fechamento da escola e depois pela vinda do centro cultural e diz que o bairro ficou desassistido. "Já tinha bastante criança matriculada no centro cultural e estava aberto há apenas alguns meses, então nem teve tempo para avaliar a procura da população pelas aulas. Nosso bairro é carente de assistência, tem uma UBS e uma escola de ensino fundamental, que eu espero que não feche também. Não temos acesso a cultura, a esporte."

De acordo com Vanessa, a população vem se mobilizando desde 2023. "A prefeitura anunciou na rematrícula de 2023 que ia fechar a escola e os pais tinham que fazer a matrícula no Corrupira. Nos organizamos para protestar, porque o prédio é centenário, e escolhemos mães que foram nos representar no Ministério Público. A prefeitura alegava que o prédio não correspondia ao projeto Escola Inovadora, as que iria reforma-lo e destinar a fins culturais. E o centro cultural foi entregue em 2024. Na transferência dos alunos para o Corrupira foi oferecido ônibus para as crianças e foi até o Conselho Tutelar que nos ajudou nisso, para ter transporte."