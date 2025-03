Dor de dente!

Criança que é criança tem sempre seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas. E tem coisa que nem depois de chegarmos à vida adulta, conseguimos mudar esses medos, essas inseguranças, essas dúvidas. Uma delas é encarar a cadeira de dentista. Minha memória mostra claramente que, no meu primeiro ano primário, exatamente em 1958, quando frequentava a sala de aula de dona Benedita, no Grupo Escolar Paulo Mendes Silva, que conheci o doutor Arnaldo Lemos. Os poucos cabelos que tinha eram brancos, me lembro bem, assim como visualizo seu bigode e um não sei porque, sorriso constante nos lábios.

Talvez seja dentro deste perfil que jamais tive medo de sentar em sua cadeira de dentista. Seu jeito calmo e tranquilo de lidar com as crianças, com certeza, me deu esta segurança. Não era por ser um “homenzinho” que queria dar uma de “macho” e não chorar na cadeira, mas quando ele ligava aquele motorzinho – que tem tanto adulto hoje que treme demais só de ouvir o barulho – me sentia calmo, sem medo de chorar.

Me lembro que a sala do dentista ficava próxima à diretoria, mas não esqueço de seu consultório na rua Olavo Guimarães, num prédio que hoje não existe mais. Foi ali também que tive de me sentar em sua cadeira para uma obturação num dente de leite. Sem medo, sem dor, sem susto.

Doutor Arnaldo era desses homens que gostavam de contar histórias e eu, como criança, era apaixonado por elas. Sempre fui de ouvir muito!

E, antes de colocar o motorzinho na boca do paciente ele, sem trocadilho, contava pacientemente longas e calmas histórias. E o bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum do motorzinho entrando e saindo da boca, sem dor.

Acho que não era o motorzinho a causa da minha calma, mas sim as histórias que, sentado ao meu lado, doutor Arnaldo contava.

Jamais quis ser dentista, nem me imaginava como tal, mas confesso que ria – e ainda faço isso – quando alguém diz que tem medo do motorzinho do dentista…

Nelson Manzatto é jornalista (nelson.manzatto@hotmail.com)