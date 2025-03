Jundiaí fortalece setor vitivinícola com parceria internacional

Uma comissão de especialistas italianos do Instituto de Viticultura e Enologia ISISS G. B. Cerletti de Conegliano está em Jundiaí para um curso técnico e prático sobre a produção de espumantes pelo Método Martinotti. A iniciativa faz parte da parceria de transferência de tecnologia entre a instituição italiana e a Escola Técnica Estadual Benedito Storani (Etec BeSt), com o apoio da Prefeitura de Jundiaí.

O curso, conduzido pelo professor e enólogo Luigi Franco, tem como objetivo capacitar alunos do curso técnico em Viticultura e Enologia da Etec BeSt na elaboração de espumantes a partir da uva Niagara Rosada de Jundiahy. Por meio da intermediação da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), cinco vagas foram reservadas para produtores de vinho locais, fortalecendo a conexão entre o setor produtivo e o meio acadêmico.

Para o gestor da UGDECT, Humberto Cereser, a iniciativa reforça o compromisso da cidade com a inovação e o desenvolvimento do setor vitivinícola. “A viticultura e a enologia fazem parte da história de Jundiaí. Essa parceria com um dos mais renomados institutos da Itália permite que nossos produtores locais tenham acesso a técnicas de ponta, ampliando as possibilidades de crescimento e aprimoramento da produção”, destaca Cereser.