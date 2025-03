Oncologista fala sobre características do câncer de pâncreas

No início do mês, o guitarrista Tony Bellotto, da banda Titãs, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e que passará por uma cirurgia, afastando-se dos palcos durante o período de tratamento. No Brasil, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os tipos mais frequentes, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), apresentando caráter agressivo. No corpo humano, o órgão exerce funções importantes no processo digestivo e no equilíbrio do metabolismo, como explica Arthur Maia Filho, oncologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).

“No que diz respeito ao seu papel no processo de digestão, dizemos que ele exerce a função exócrina, produzindo enzimas que ajudam a 'quebrar' os alimentos, assim, atuando como facilitador na absorção de nutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras. Com relação à sua ação endócrina, o pâncreas atua na produção de hormônios responsáveis por equilibrar os níveis de açúcar no sangue, como a insulina, que os diminuem, e o glucagon, que os elevam quando a glicemia está baixa”, detalha o profissional.