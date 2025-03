Dívida média em Jundiaí chega a R$ 7.388, 31% superior à do país

Os educadores financeiros Marcus Luz e Taiane Paixão (@taianepaixaos), integrante da Serasa Influencer Community — comunidade de criadores de conteúdo de finanças —, participam pela primeira vez de uma ação com a Serasa, auxiliando consumidores a reorganizarem sua vida financeira.

Feirão Serasa Limpa Nome

Até 26 de março, os jundiaienses podem negociar suas dívidas com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome da Serasa. Na cidade, são mais de 1,5 milhão de ofertas disponíveis com as 1.456 empresas participantes, entre os diversos segmentos. Consumidores interessados podem consultar as ofertas do Feirão Limpa Nome a partir dos canais oficiais da Serasa. Confira:

Site: Link

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

10 mil agências dos Correios de todo o Brasil com isenção de taxas para negociação de dívidas até 31 de março de 2025.