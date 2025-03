Rompimento de adutora na avenida Pincinato gera caos nesta manhã

Na manhã desta terça-feira (18), o rompimento de uma adutora de água da DAE Jundiaí na avenida Antônio Pincinato causou grande transtorno a quem se deslocava. Tanto quem ia para o bairro Eloy Chaves quanto quem saía do bairro foi impactado. Segundo a DAE Jundiaí, uma equipe já está no local para realizar o reparo, mas ainda não há previsão de conclusão. Também não há, por ora, informações sobre interrupções no abastecimento de água.

O rompimento da adutora aconteceu no sentido Centro-bairro da via. Além do vazamento, com a força da água, o asfalto foi bastante danificado, o que vai exigir reparos amplos. A interdição da avenida começa na altura da rotatória em frente à Etec Benedito Storani (colégio agrícola). Por conta disso, motoristas que transitam em direção ao Eloy Chaves precisam retornar no local, o que gerou engarrafamento também, de quilômetros, no sentido bairro-Centro.

De acordo com a DAE Jundiaí, a empresa identificou, nesta terça-feira, um rompimento de adutora na avenida Antônio Pincinato. As equipes já se deslocaram até o local e trabalham para realizar o reparo. Até o momento, o fornecimento de água não foi afetado e o reservatório que abastece a região segue sendo abastecido. Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento da empresa pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.