Estudantes da APAE de Jundiaí assistem a espetáculo interativo

Na última quinta-feira (13) os estudantes da Escola de Educação Especial da APAE de Jundiaí assistiram à apresentação do espetáculo Desconcerto, na sala Glória Rocha. A atriz e produtora cultural Alexa Kiany, intérprete da palhaça Kika, levou ao palco uma experiência única de humor, música e improviso, encantando o público com sua proposta interativa e inclusiva.

A participação dos estudantes da APAE de Jundiaí no espetáculo reforçou essa missão, proporcionando um momento de troca e aprendizado entre artista e plateia. “O convite para apresentação veio de encontro a nossa proposta, que é trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, assim como garantir o direito de ocupar espaços públicos da nossa cidade. Entendemos que assistir a uma peça de teatro como essa pode ser uma experiência enriquecedora e divertida para eles, além de oferecer benefícios educacionais e emocionais”, destaca Edison Marin, diretor da Escola de Educação Especial da APAE de Jundiaí.

Criado com um olhar atento à inclusão, Desconcerto foi pensado para contemplar pessoas com deficiência, garantindo uma experiência teatral acessível e a participação ativa da plateia. “Essa interação cria uma conexão especial entre a minha personagem e público, promovendo a confiança, a esperança e o fortalecimento das relações interpessoais, por exemplo. Ao fim, quando as luzes se acendem, a comunhão entre público e palhaça já está instaurada, trazendo gratidão e a sensação de missão cumprida”, explica Alexa.