Fãs enfrentam desafios e fazem loucuras para encontrar ídolos

Samuel, por exemplo, relembra o esforço que fez para assistir ao show de Lady Gaga em 2012. “Eu ia sozinho porque ninguém queria me acompanhar. Cheguei às oito da manhã para tentar um lugar melhor, mas estava um sol escaldante”, conta. Durante a espera, a temperatura elevada causou uma insolação e ele precisou se abrigar sob guarda-chuvas de outros fãs. No mesmo dia, a chuva intensa desafiou ainda mais os presentes, mas para ele, o esforço valeu a pena.

Nesta segunda-feira (17) é comemorado o Dia do Fã. Apesar do papel fundamental que exercem na indústria do entretenimento, os fãs muitas vezes são julgados ou menosprezados por sua devoção. No entanto, histórias como a de Samuel Gomes, Stephanie Rugero e Luana Chaves revelam o quanto a paixão por seus artistas pode levá-los a enfrentar desafios inesperados.

Stephanie Rugero, por sua vez, viveu uma experiência marcante ao seguir os passos da banda RBD no Brasil. Na época das comunidades do Orkut, os fãs compartilhavam informações sobre a localização dos artistas. “Descobri que eles estavam hospedados em um dos hotéis mais caros de São Paulo e falei para minha mãe que queria ir, nem que fosse para esperar na porta”, conta. O que ela não esperava era que sua mãe tivesse reservado um quarto no hotel para passar a noite, permitindo que tivessem um contato ainda mais próximo com os integrantes da banda.

Além de assistir ao show no Anhembi, Stephanie conseguiu encontrar a cantora Maite Perroni, que embarcaria apenas à noite para o México. “Descobrimos o número do quarto dela e conseguimos tirar uma foto juntas”, relembra.

Luana Chaves também viveu momentos intensos como fã do Luan Santana. Com histórias de horas passadas em aeroportos na esperança de ver seu artista favorito, ela nem sempre conseguia o encontro tão esperado. “Fiquei horas no aeroporto e, no fim, não consegui ver ele, porque às vezes passava muito tarde”, conta. Além disso, situações inesperadas dificultavam ainda mais o contato. “Quando algumas meninas exageravam na euforia, o segurança dele o colocava rapidamente na van e fechava a porta”, conta.