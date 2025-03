Norma estadual irá exigir chip de validação para entregadores

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou uma lei que estabelece novas regras para a prestação de serviços de entrega no Estado. A principal mudança é a obrigatoriedade de que os entregadores utilizem etiquetas específicas em suas mochilas ou baús contendo um QR Code e um chip de validação. O objetivo, segundo o governo estadual, é permitir a confirmação em tempo real da relação entre o profissional e a empresa, prevenindo crimes e fraudes.

Atualmente, grande parte das entregas no Estado ocorre sem rastreamento ou fiscalização, inclusive aquelas realizadas por meio de aplicativos. Com a nova medida, empresas prestadoras de serviços de entrega e intermediadoras deverão manter um cadastro atualizado dos entregadores, contendo dados como nome completo, documento de identidade, endereço, telefone, e-mail, foto, número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e características do veículo utilizado.

A nova legislação impacta diretamente os serviços de entrega em Jundiaí e região, uma vez que a maioria dos motoboys e entregadores locais opera por meio de aplicativos e serviços terceirizados.

Para o motoboy Felipe Silva Reis, a nova lei pode trazer mais segurança tanto para os profissionais quanto para os consumidores. "Acredito que a obrigatoriedade do QR Code seja uma boa ideia para identificação, mas tenho dúvidas sobre o chip. Se for um dispositivo de localização instalado na moto, pode ser útil em caso de roubo, mas, se estiver apenas na bolsa, pode não ser tão eficaz", avalia.

Apesar da novidade, ele não acredita que a atualização do cadastro dos entregadores trará impactos significativos. "Os aplicativos já exigem informações atualizadas e localização ativada para funcionar, então não vejo como isso poderia aumentar o controle sobre os motoboys", afirma.

Segundo o governo estadual, o descumprimento das novas regras poderá resultar em advertências, multas e até suspensão das atividades das empresas responsáveis.