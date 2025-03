Sustentabilidade: o futuro depende das decisões que tomamos hoje

O painel intitulado "The Moment We're In: Transitioning How We Move, Think and Change The Planet (O momento em que estamos: a transição de como nos movemos, pensamos e mudamos o planeta)" contou com a participação de RJ Scaringe, fundador e CEO da Rivian, um dos patrocinadores do evento. Ele destacou a urgência de migrar de uma economia baseada em combustíveis fósseis para fontes de energia sustentáveis. O executivo ressaltou como a inteligência artificial está sendo integrada em diversos setores, influenciando desde a mobilidade até a gestão de recursos naturais. Essa integração tecnológica é vista como fundamental para enfrentar os desafios climáticos atuais.

Enfatizou que as decisões tomadas nas próximas décadas serão cruciais para o clima do planeta e para as gerações futuras. Ele propôs que, ao tomarmos decisões hoje, devemos considerar o impacto sobre nossos bisnetos, garantindo que as ações presentes promovam um futuro sustentável e equilibrado. Este painel reforçou a necessidade de uma abordagem integrada, onde tecnologia, inovação e consciência ambiental caminhem juntas para moldar um futuro mais sustentável.

Já sabemos também que a remoção de carbono desempenha um papel crucial na limitação do aquecimento global, mas será que a tecnologia de captura de carbono está evoluindo para se tornar uma solução viável e escalável? A cientista do clima Katharine Hayhoe, cientista chefe da The Nature Conservancy e Douglas Chan, diretor de operações e gerente geral dos EUA da Climeworks, discutiram o estado atual da captura de carbono, na palestra Cleaning Up Our Atmosphere: Carbon Removal Prepares to Go Mainstream (Limpando nossa atmosfera: a remoção de carbono se prepara para se tornar popular). Segundo eles, a remoção de carbono não é um conceito futurista—é uma necessidade urgente que já deveria estar integrada às estratégias corporativas. No entanto, os desafios de escalabilidade são evidentes: custos elevados, infraestrutura limitada e a falta de políticas públicas eficazes que impulsionam essa transição. A pergunta que fica é: vamos esperar que governos criem soluções ou assumiremos a liderança agora?