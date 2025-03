Empresa abre 100 vagas e jundiaienses podem se candidatar

A empresa Elvin Lubrificantes, de Franco da Rocha, está com 100 novas vagas de emprego abertas. Os postos admitem trabalhadores também de outras cidades próximas, como Jundiaí. A maioria das oportunidades está relacionada ao segmento operacional e a atuação é na própria região de Franco da Rocha.

Dentre os requisitos para participar do processo, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e residir nas cidades de Franco da Rocha, Jundiai, Cajamar, Jordanésia, Polvilho, Francisco Morato e redondezas. As vagas abertas correspondem a diversas funções industriais, com destaque ao segmento operacional. Confira a lista completa:

Analista de Laboratório Jr

Analista de PCP

Analista de Qualidade

Assistente de Produção

Assistente de SSMA

Auxiliar Administrativo de Logística

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Serviços Gerais

Conferente

Eletromecânico

Mecânico Industrial

Operador de Empilhadeira

Operador de Utilidades

Operador Produção

Preparador de Linha

Supervisor de Laboratório

Supervisor de Logística

Supervisor de Manutenção

Supervisor de Produção

Técnico de Laboratório Jr.

Interessados em participar do processo seletivo, para a contratação de novos profissionais, devem encaminhar o currículo no WhatsApp da Elvin Lubrificantes: (11) 99378-2038.