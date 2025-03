Dia Mundial da Água terá programação especial no Parque da Cidade

No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água, e, para celebrar a data, o Parque da Cidade terá uma programação especial. O objetivo principal é conscientizar sobre a importância do uso responsável da água, destacando os problemas relacionados ao consumo excessivo e à escassez desse recurso indispensável em todo o planeta.

Todos os anos, a DAE Jundiaí promove ações de conscientização ao longo do mês de março, com o intuito de fomentar políticas de consumo consciente nas escolas do município. Neste ano, além das atividades nas escolas, a DAE Jundiaí realizará um evento no Parque da Cidade, que contará com a entrega de camisetas, uma caminhada orientada e uma gincana kids para crianças de 3 a 12 anos.

O evento terá início às 8h, com a concentração dos participantes no Palco Arena, onde serão distribuídas 300 camisetas para os primeiros participantes que chegarem ao local. Às 8h30, ocorrerá a abertura oficial do evento, seguida pela caminhada orientada, que partirá da Arena até o Espaço das Águas, no Mundo das Crianças. A caminhada será conduzida pelos educadores físicos do parque, proporcionando uma experiência saudável e educativa.