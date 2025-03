Março Lilás alerta para a prevenção do câncer do colo do útero

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina, sendo a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, correspondendo a 6,05% do total. Para o triênio 2023–2025, o Inca estima 17.010 novos casos para cada ano. Em Jundiaí, foram diagnosticados 56 casos em 2024. Em 2023, foram 57. A doença tem como uma das principais causas a infecção persistente por alguns tipos de HPV (Papilomavírus Humano).

A médica também destaca a importância do exame preventivo: o Papanicolau. “O rastreio com o exame do colo uterino, realizado entre 25 e 64 anos, possibilita o tratamento do pré-câncer, que são as lesões de baixo e alto grau, fazendo com que essa doença possa ser tratada em praticamente 100% dos casos”, ressalta.

O Papanicolau é ofertado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, basta a mulher procurar a sua unidade de referência para a realização do exame.

Vacina

A vacina contra o HPV também está disponível em todas as UBSs e Clínicas da Família para meninos e meninas de 9 a 14 anos, para adolescentes até 19 anos não vacinados e para o grupo prioritário da vacina, com a inclusão de pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR). A aplicação ocorre no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento. O esquema vacinal é composto por uma dose.