Procon-SP divulga cadastro das empresas com mais reclamações

A divulgação das empresas com mais reclamações fundamentadas no ano anterior é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor e uma importante ferramenta para consumidores utilizarem quando forem adquirir um produto ou serviço; e para fornecedores, que podem utilizar as informações de forma estratégica para aprimorar suas dinâmicas de atendimento ao consumidor e, em muitos casos, até para a melhoria de produtos ou serviços.

“Estes dados sobre empresas com mais reclamações revelam que as empresas precisam encontrar formas mais assertivas para se relacionar com os seus consumidores, aprimorando canais de atendimento, ferramentas tecnológicas e qualificando melhor as suas equipes”, avalia Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Primeiras colocadas nos últimos 5 anos do cadastro do Procon-SP

2024 – Yeesco

2023 – Hurb Technologies

2022 – Faci.ly

2021 – Eletropaulo – Enel

2020 – Eletropaulo – Enel