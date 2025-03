Sesi Jundiaí brilha no maior festival de robótica do país

Pela primeira vez, a equipe Sesi Heroes de Jundiaí conquistou um dos mais importantes reconhecimentos da FIRST LEGO League (FLL): o Champion's Award. Com essa vitória, o Sesi-SP alcança pela 11ª vez esse prestigiado título, que reconhece a equipe que melhor incorpora os Core Values da competição, demonstrando excelência no Desempenho do Robô, no Design do Robô e no Projeto de Inovação.

“Estamos muito felizes porque essa temporada foi muito desafiadora. Se tivéssemos que defini-la em uma palavra, seria superação, pois é a primeira temporada de quase todos os membros do time”, relatou João Victor Nunes, 15 anos, do 1º ano do Ensino Médio.

Na FLL, jovens de 9 a 16 anos foram desafiados a buscar soluções para problemas reais, aplicando conceitos de STEAM na criação de projetos inovadores. O tema deste ano, "Submerged", incentivou os estudantes a pensarem em formas de preservar e melhorar a saúde dos oceanos. Além do desenvolvimento dos projetos, os alunos programaram robôs feitos com blocos lego para cumprir missões dentro do campeonato.