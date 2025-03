Descarte correto de lixo é essencial para evitar dengue

“Diariamente, estamos atuando em toda a cidade para conter os casos de dengue e das arboviroses zika e chikungunya, transmitidas pelo mesmo vetor. Apesar de as pessoas saberem o que deve ser feito, ainda encontramos muitos objetos com água parada nas casas e inservíveis descartados de maneira irregular. Temos que ter a consciência de que basta uma tampinha de garrafa com água parada para termos um foco do mosquito e pessoas doentes”, alerta a gerente da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) – órgão da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde -, biomédica Ana Lúcia de Castro Silva.

O gestor de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), Marcos Galdino, também destaca o papel crucial da população na gestão dos resíduos. “Jundiaí oferta a coleta de lixo doméstico, de materiais recicláveis e de cata-treco. Os caminhões passam regularmente nos bairros. A cidade também conta com os ecopontos, onde as pessoas podem levar resíduos sólidos, como entulho, restos de madeira e equipamentos eletrônicos. Não há razão para deixar objetos acumulando água ou jogar materiais fora de maneira inadequada”, frisa.

Para auxiliar a população a se organizar, a Prefeitura disponibiliza informações sobre os dias e horários da coleta de lixo orgânico, seletivo e cata-treco em cada bairro. As datas podem ser consultadas no site oficial do Município. É importante que os itens sejam colocados nas calçadas próximo ao horário da coleta. Já os endereços e horários de funcionamento dos Ecopontos podem ser acessados em Ecopontos de Jundiaí.