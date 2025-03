Visitas monitoradas na Serra do Japi garantem experiência única

“A Reserva Biológica da Serra do Japi é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou seja, o principal objetivo é preservar a biodiversidade. Por isso, as trilhas seguem um rodízio de descanso, permitindo a recuperação do ambiente e evitando impactos negativos na fauna e flora”, frisou a Engenheira Florestal da UGPUMA, Karina Lima.

Como participar

O Departamento de Meio Ambiente orienta que antes do agendamento as pessoas consultem o site [AQUI] para conhecer um pouco mais das trilhas, extensão e datas disponíveis. O serviço de monitoria tem um custo, que deve ser pago diretamente ao monitor responsável no dia escolhido.

Reserva Biológica da Serra do Japi

A Reserva Biológica da Serra do Japi corresponde a 5% do território da Serra pertencente a Jundiaí. O espaço foi transformado em Reserva Biológica pela Lei Municipal 3.672 de 1991, com a finalidade de conservar os recursos genéticos de fauna e flora local, visando o desenvolvimento do estudo e da pesquisa científica.