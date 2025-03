Saúde realiza campanha para detecção de casos de Tuberculose

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), enfermeira Carolina de Azevedo, explica que, além de simples, o resultado do exame fica pronto em três dias, possibilitando o início do tratamento. “Com essa ação, conseguimos identificar os casos para iniciar o protocolo de tratamento ofertado pelo SUS, orientar e evitar a transmissão para mais pessoas”, observa.

A ação é uma estratégia desencadeada pela Secretaria de Estado da Saúde para diagnosticar novos casos da doença para a realização do tratamento adequado. Em Jundiaí, até o dia 30 de março, em todas as Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) será intensificada a oferta do exame de escarro para pessoas que apresentam sintomas suspeitos, como tosse por mais de três semanas, com ou sem a presença de sangue; dor no peito ao respirar ou tossir; febre baixa geralmente à tarde; suor noturno; falta de apetite; sensação de falta de ar; cansaço; e perda de peso sem causa aparente.

A Tuberculose é causada pela Mycobacterium tuberculosis e atinge principalmente os pulmões — forma pulmonar, mas outros órgãos podem ser afetados, como rins, ossos, olhos, entre outros, sendo denominada como Tuberculose extrapulmonar.

A transmissão da doença é por via aérea, a partir de uma pessoa com Tuberculose pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente por meio dos aerossóis produzidos pela tosse, fala e/ou espirro. Indivíduos que apresentam baciloscopia positiva no escarro (bacilíferos) são os que sustentam a cadeia de transmissão. Estima-se que um bacilífero possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas no período de um ano.

Vacinação

Para a proteção das formas mais graves, o sistema de saúde disponibiliza a vacina BCG. A aplicação do imunizante está no Calendário Nacional de Vacinação, indicado para crianças a partir do nascimento até 15 anos. Em Jundiaí, a dose é aplicada nas maternidades públicas e privadas, e disponibilizada na Clínica da Família 2 – Almerinda Chaves e na UBS Central.