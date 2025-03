Consumidores são atraídos às feiras livres e varejões

Toda semana, o casal de aposentados Carlos e Sandra Prado aproveita as manhãs para fazer um passeio em família: ir às compras na feira livre da Ponte São João e sair de sacolas cheias de frutas, verduras e legumes. “Aqui é tudo mais fresco, os preços são bons e é sempre uma alegria, pois encontramos os conhecidos e batemos aquele bate papo agradável”, comentaram.

Assim como o casal do Jardim Pacaembu, milhares de outros consumidores também preferem fazer compras nas cerca de 35 feiras livres e varejões disponíveis no município, privilegiando a compra de produtos mais frescos e diretamente com o vendedor e produtor rural.

Quem também tem aproveitado as quartas-feiras para ir à feira é o Marcelo Tafarelo. Acompanhado da esposa Lucimara, o comerciante aproveita para fazer compras e passear com os netos Nicolas, de cinco anos, e Alice, de um ano. “Moramos no Jardim Pacaembu e começamos a frequentar esta feira, pois nossos netos moram aqui perto e eles gostam muito de vir aqui. Principalmente porque aqui tem pastel e brinquedos, mas compramos também frutas e verduras”, brincou. “A feira é ponto de encontro das pessoas do bairro, traz sensação de segurança e tranquilidade”, finalizou.