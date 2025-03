Jardim Mobilidade passa a funcionar todos os dias da semana

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transportes (UGMT), em parceria com a DAE, ampliou o funcionamento do Jardim Mobilidade no Parque Mundo das Crianças. Antes disponível apenas nos finais de semana, o espaço agora também opera de segunda a sexta-feira, oferecendo mais oportunidades para a educação no trânsito.

Para garantir uma experiência educativa e interativa, 32 estagiários foram capacitados para orientar as crianças sobre segurança viária, abordando a responsabilidade de pedestres, ciclistas, passageiros e futuros condutores. Crianças de até 12 anos que visitarem o parque com suas bicicletas e capacetes poderão acessar o Jardim Mobilidade sem necessidade de agendamento.

Em breve, o espaço também atenderá alunos das escolas municipais, ampliando o alcance do projeto. Para isso, a UGMT disponibilizou 20 bicicletas e 20 capacetes, garantindo um aprendizado prático e lúdico para os estudantes da rede pública.