Protagonismo e liderança feminina no Ciesp-Jundiaí

O Ciesp-Jundiaí promoveu, na quarta-feira, 12 de março, o tradicional evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Organizado pelo Departamento Jurídico da entidade e coordenado pela diretora Dra. Elizabeth Broglio, o encontro reuniu palestrantes de destaque para debater o papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho.

Entre as convidadas, a juíza Dra. Alessandra Trevisan Lambert, a dermatologista Dra. Valéria Campos, a psicóloga Elaine Medeiros e a executiva Viviane Quiessi, especialista em liderança e gestão de pessoas. Cada uma compartilhou sua história de superação, cuja mensagem comum foi o empoderamento feminino.

A juíza Dra. Alessandra Lambert compartilhou sua jornada de estudos e trabalho, passando por desafios no ambiente jurídico, além de ter vencido um câncer de medula óssea. “Estou muito feliz de ter sido convidada para estar aqui. Não sou palestrante, mas quero contar minha história e se de alguma forma conseguir inspirar vocês, minha missão foi cumprida. Vivi obstáculos complicados e estou aqui, com a rede de apoio da família, venci”, contou, emocionada, reforçando a busca de todas por uma vida plena e feliz.

Outra tradição do evento é a personalidade homenageada. Nesta edição, a coronel Carla Basson, atual gestora municipal de segurança pública de Várzea Paulista, recebeu o reconhecimento pela sua trajetória e serviços prestados. Em seu discurso, ela relatou sua história e os desafios enfrentados ao longo de sua carreira em um ambiente predominantemente masculino, inspirando as participantes a persistirem em suas jornadas profissionais. “Recebo com grande carinho, com grande emoção, porque além da homenagem, estou representando outras mulheres, e isso é valioso”, comentou.

Já a especialista Viviane Quiessi emocionou o público ao contar sua história de superação, desde a infância em uma casa de 27 metros quadrados até sua consolidação como profissional reconhecida, superando, inclusive, a síndrome do pânico. “Este é um momento em que nós, mulheres, tiramos para nos olharmos, para buscar o autodesenvolvimento, para entender dentro da nossa jornada, dentro da nossa trajetória, dentro da nossa área profissional o que pode ser melhorado para conquistemos mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo, alcançar os resultados que buscamos”, comentou, reforçando que a energia feminina é um dom divino e todas as mulheres precisam aprender a utilizar essa energia para sua trajetória de liderança.

A dermatologista Dra. Valéria Campos destacou a importância do cuidado com a pele e do gerenciamento do tempo, lembrando que “todas as mulheres são lindas, independentemente da idade”. Ela falou sobre os 7 S da pele: Smoking, Sun, Sugar, Stress, Sleep, Second, Skincare. Do inglês: fumar, sol, açúcar, estresse, sono, segundos (passagem do tempo), cuidados com a pele. “Sou uma mulher da minoria. Na Sociedade Brasileira de Dermatologia, a maioria das integrantes é mulher, mas os líderes são homens. Participo de muitos congressos e, muitas vezes sou a única representante mulher, então, um evento como este é incrível para exaltar a força da mulher, os espaços que já conquistamos e tudo que vamos conquistar ainda”, disse, contando um pouco da sua história de vida e desmistificando o anti-aging.

A psicóloga Elaine Medeiros encerrou o evento promovendo uma dinâmica para que as mulheres se soltassem e celebrassem seu dia de forma especial, com a música O que é? O que é, de Gonzaguinha. “Estou muito feliz e emocionada por estar aqui com vocês. Já participei de muitos eventos no Ciesp-Jundiaí e é um sonho que está se realizando subir neste palco para palestrar para vocês.”

Dra Elizabeth usou o patchwork para descrever a importância do evento e a alegria de reunir mulheres que são destaque em suas áreas de atuação. “O patchwork é uma arte que une diferentes retalhos para formar uma peça única e harmoniosa. Cada peça tem seu cor, sua textura e sua própria história, mas, quando costurados juntos, criam um mosaico de beleza singular. Este evento foi exatamente isso: mulheres com trajetórias distintas, desafios superados e sonhos conquistados, compartilhando suas experiências para inspirar umas às outras. O que vivemos aqui no Ciesp-Jundiaí foi a prova de que, independentemente dos caminhos percorridos, juntas construímos uma narrativa forte, coesa e transformadora. Cada fala, cada testemunho, foi um fio que entrelaçou esse grande tecido da sororidade e do empoderamento feminino, mostrando que não estamos sozinhos e que, unidos, podemos ir ainda mais longe.”