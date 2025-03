Mulher de Diadema 'adota' Jundiaí para furtos e acaba presa

Uma mulher foi presa por policiais militares dentro de um supermercado atacadista, na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí, na noite desta sexta-feira (14), suspeita de furto. Na delegacia ela também foi indiciada por tentativa de furto, praticada horas antes em outro atacadista na mesma avenida. Ela é de Diadema e confessou que ganha a vida furtando e seu alvo, hoje, são estabelecimentos em Jundiaí.

Os seguranças do atacadista perceberam quando uma mulher estava saindo do local com vários produtos furtados.

A PM foi acionada e enviou os soldados Mayko Aguiar e M.Ribeiro, que efetuaram a abordagem a ela ainda no estabelecimento. Foram localizados uma caixa com 24 caixinhas de leite, 96 tubos de desodorante e dois chocolates, totalizando quase R$ 3,5 mil em mercadorias.