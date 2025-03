Febre Amarela: Saúde segue vacinando a população de áreas rurais

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) segue, neste sábado (15), com a estratégia de vacinação de casa em casa em áreas rurais contra a Febre Amarela. Serão percorridas as ruas das regiões do Ivoturucaia e do Marajoara, além do Loteamento Santa Fé e do Condomínio Vivendas, localizados no bairro Champirra.

As equipes em atuação estarão identificadas e com veículo oficial da Prefeitura. Os moradores serão orientados, terão as carteiras de vacinação avaliadas e poderão receber a dose do imunizante.

A ação extramuro em regiões com maior risco de transmissão faz parte das medidas para prevenir a doença na cidade. Desde janeiro, com a confirmação de casos em localidades de São Paulo e Minas Gerais, o Município alerta sobre a necessidade de a população estar vacinada.