Classificado, Paulista encara o São-Carlense e tenta voltar ao G4

O Paulista volta a campo hoje (15), às 15h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, para enfrentar o São-Carlense, pela 14ª - e penúltima - rodada da primeira fase da Série A4 Estadual. Já classificado para as quartas de final, o Galo agora busca voltar ao G4 da competição e terá pela frente um adversário que briga contra o rebaixamento. A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí (810 AM e aplicativos) com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

O Galo vem de uma sequência ruim no campeonato, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos. Porém, o empate sem gols contra o Taquaritinga, por 0 x 0, na última rodada, assegurou o time jundiaiense na fase de mata-mata da Série A4, além de garantir uma vaga na Copa Paulista após nove anos da última participação.

TUDO EMBOLADO

Na tabela, o Paulista tem 24 pontos e está na 5ª colocação. À frente estão: Nacional-SP (24 pontos), Taquaritinga (24), São Caetano (24) e o líder União Barbarense, com 26 pontos. Ou seja, em caso de vitórias e uma combinação de resultados, o Galo pode até retomar a liderança da competição. Porém, se for derrotado e o Araçatuba, atual 6º colocado, vencer, o time jundiaiense pode cair mais uma posição na tabela.

Na segunda fase, os primeiros quatro colocados (dos oito que se classificam) têm a vantagem de ser mandante no jogo decisivo do mata-mata, além de se classificarem em caso de empate no placar agregado nos jogos de ida e volta.

Para o confronto desta tarde, o técnico Fausto Dias disse que o time está “em dívida” com o torcedor e que tem condições de retomar a ponta da tabela. “Voltamos a jogar na frente do nosso torcedor, onde nós estamos em dívida para fazer uma boa apresentação. Nós temos condições de fazer um bom jogo e retomar a ponta [da tabela] e a confiança do torcedor, então estamos com esse comprometimento. Lembrando que não tem jogo fácil nessa divisão, vamos buscar os três pontos em casa para ter a vantagem no mata-mata aqui. Contamos com vocês”, reforçou o treinador.

INGRESSOS

Os ingressos para a partida já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/, ou na bilheteria do estádio, a partir das 11h. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Por isso, o clube recomenda que os torcedores comprem os ingressos on-line para evitar filas. Entretanto, se preferir comprar no Estádio no dia do jogo, chegue com antecedência.

O Galo abrirá o portão principal e o portão 3 (arquibancada) para acesso da torcida no Estádio Dr. Jayme Cintra, onde também estará funcionando uma bilheteria. Os portões serão abertos a partir das 13h30.

VALORES DOS INGRESSOS

Arquibancada

R$ 10,00 | Meia-entrada

R$ 20,00 | Inteira

Cadeira Coberta

R$ 20,00 | Meia-entrada

R$ 40,00 | Inteira

Ingressos Visitante

R$ 10,00 | Meia-entrada

R$ 20,00 | Inteira