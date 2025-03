Casos de Síndrome Respiratória Aguda crescem 14% em Jundiaí

O número de notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Jundiaí registrou um aumento de 14,28% nos últimos meses, segundo dados da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos casos de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que atingem, sobretudo, crianças menores de cinco anos.

Nos primeiros meses de 2025, foram registrados 65 casos de vírus sincicial respiratório na cidade, com 28 notificações em janeiro, 25 em fevereiro e 12 até o momento em março. Entre crianças e adolescentes, a alta foi de 2,02% em comparação ao início do ano.

Apesar do aumento nos registros de infecção, os dados dos hospitais da cidade indicam uma queda expressiva no número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025. No Hospital Universitário de Jundiaí, entre janeiro e 15 de março do ano passado, foram 35 internações, sendo 12 causadas por VSR+, 2 por Covid-19 e 22 com teste negativo para VSR. No mesmo período deste ano, o total caiu para 18 hospitalizações, com apenas 2 casos de VSR+, 1 de COVID-19 e 15 de SRAG sem vínculo com o VSR.