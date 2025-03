Circuito Arte Cultura surge com proposta renovada

O Dodecafônico se destacou no cenário musical jundiaiense entre os anos de 2011 a 2020, como um espaço intimista e que apresentava pocket shows com nomes importantes da música brasileira. Em 2025, retorna com uma proposta renovada, idealizada por Marcelo Peroni e João Carlos de Luca, mantendo seu compromisso com a excelência artística e a diversidade cultural.



Reinaugura suas atividades com uma equipe ampliada, atuando em diferentes espaços e apresentando uma programação cultural rica e diversa. A primeira agenda será realizada no Paineiras Shopping e inclui eventos que celebram a música, a literatura, o cinema e as artes plásticas, oferecendo experiências para todos os públicos.



Durante os meses de março e abril, crianças, jovens e adultos poderão desfrutar das atividades cuidadosamente planejadas, que vão de shows musicais a oficinas interativas.



“O Dodecafônico retoma numa equipe, mas não mais como um espaço e sim o mesmo objetivo de antes, mas como uma produtora cultural que pretende realizar ações e eventos culturais em espaços públicos ou privados, mas que tenham qualidade artística, profissionais cuidadosos com essas áreas e tragam um trabalho cuidadoso, respeitando o público e mostrando a força da cultura como algo transformador na sociedade. O Marcelo é um amigo de longa data, parceiro de trabalho e de vida, partilhando dos mesmos preceitos da qualidade artística e a potência que a cultura tem”, conta João Carlos.



“Eu e o João já nos conhecemos há muito tempo e temos inúmeros outros trabalhos juntos. Fizemos esse trabalho em Política Pública por um tempo na Prefeitura de Jundiaí, mas é muito bom poder voltar às nossas origens, trazendo uma programação cultural de qualidade para a cidade, uma programação que a gente acredita e também porque esse trabalho tem tudo aquilo que nós entendemos que é importante, como ocupação dos espaços da cidade, sejam eles públicos ou privados, com uma programação cultural diversificada, pensando desde a primeira infância até os adultos e dentro daquilo que também acreditamos que é a arte como algo muito importante para a cidade para a transformação das pessoas. Poder continuar tocando juntos e agora, com mais coisas ligadas à nossa produção cultural, isso acho que é muito gratificante. Ainda temos toda a experiência artística como produtora da Aline Volpi e também a Fabiana Dias que agrega nessa equipe e traz conhecimento jurídico e de comunicação social”, afirma Marcelo.



Os idealizadores

João Carlos de Luca é formado em Comunicação Social (Rádio e TV) pela FAAP, trabalhou com nomes importantes da produção de musicais. Graduado em Música pela UNICAMP, adquiriu experiências em diferentes frentes da expressão artística. Em 2011 criou o “Espaço Cultural DODECAFÔNICO” (https://www.youtube.com/@jcluca) que se tornou referência na área musical da região. Em julho de 2018 assumiu a função de Diretor de Cultura da Unidade de Gestão de Cultura da Prefeitura Municipal de Jundiaí e em fevereiro de 2025 retoma a marca Dodecafônico, como uma produtora cultural.



Marcelo Peroni é ator, diretor e pesquisador das infâncias, com uma trajetória dedicada à arte e às políticas voltadas para a infância. Pós-graduado em Cultura pela ECA/USP, graduado em Letras e formado pelo Teatro Escola Célia Helena, construiu sua carreira na criação, produção e direção de espetáculos e projetos culturais para crianças e jovens. De 2017 a 2024, foi Secretário de Cultura e responsável pelas políticas para a infância na cidade de Jundiaí

Confira os destaques da programação

1. Exposição “Paisagens que me habitam”

O arquiteto e artista Bruno Ferrari apresenta uma exposição que une arquitetura e arte, com obras que exploram a relação entre o urbano e o humano.

Data da Vernissage: 27 de março de 2025, às 19h30

Período: De 27 de março a 30 de abril de 2025

Grátis



2. Apresentação Musical "A Bossa Delas"

Bia Peroni e João Carlos de Luca celebram as grandes vozes femininas da Bossa Nova e da MPB, como Nara Leão, Sylvia Telles, Astrud Gilberto e Elis Regina. Com um repertório repleto de clássicos, o duo oferece uma viagem sonora pela história da música brasileira.

Data: 29 de março de 2025, às 19h

Valor: R$ 80,00 (inteira)



3. “Quem conta um conto aumenta um ponto”

A escritora e contadora de histórias Lívia Brigoni apresenta seus livros infantis, incluindo "Quem Mora em Mim?" e "A Descoberta da Linha Amarela", numa Tarde de Autógrafos e Contação de Histórias.

Data: 5 de abril de 2025, às 16h

Valor: R$ 40,00 (inteira)



4. Talk Show "Elis - Todos os Segredos"

Com João Marcello Bôscoli e Júlio Maria, o talk show mergulha na vida e na obra de Elis Regina, uma das maiores vozes da música brasileira. Os convidados compartilham memórias afetivas, análises críticas e reflexões sobre o legado da cantora, que continua a inspirar gerações.

Data: 12 de abril de 2025, às 19h

Valor: R$ 120,00 (inteira)



5. Exibição do filme "Elis"

A programação inclui ainda a exibição do longa dirigido por Hugo Prata, que retrata a vida e a carreira de Elis Regina. Com Andréia Horta no papel da cantora.

Datas: 10 e 11 de abril de 2025, com sessões às 18h e 20h

Grátis



6. “Mixiricando” - Oficina de Música para Crianças

Com Luciana Feres Nagumo e Margareth Darezzo, a oficina promove vivências musicais para crianças e bebês a partir de canções folclóricas e canções de autoria das próprias arte-educadoras, proporcionando momentos que criam memórias afetivas em todos os participantes.

Data: 26 de abril de 2025

Horários: 16h (0 a 3 anos) e 17h30 (4 a 7 anos)

Valor: R$ 120,00 (criança + adulto)



Serviço:

Circuito Arte Cultura - Programação cultural diversificada, com eventos que celebram diferentes linguagens artísticas.

De 27 de março a 30 de abril de 2025

Local: Paineiras Shopping - Av. 9 de Julho, 1155 - Chácara Urbana, Jundiaí

Estacionamento no local

Ingressos: Disponíveis na Sympla

Redes Sociais: @dodecafonico_producoes / @paineirasshopping