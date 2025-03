Jundiaí será polo de inovação com centro tecnológico da Henkel

Jundiaí reafirma sua posição como referência em inovação e desenvolvimento tecnológico. Nesta semana, o presidente da Henkel Brasil, José Antônio de Castro Filho, anunciou ao prefeito Gustavo Martinelli, ao vice-prefeito Ricardo Benassi e ao gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, a inauguração do Henkel Latam Inspiration Center, o primeiro centro integrado de inovação e tecnologia da empresa na América Latina.



O novo complexo, que será sediado em Jundiaí, contará com laboratórios de síntese, formulação e aplicação de adesivos para diversos setores, além de espaços administrativos e uma área verde preservada. Com inauguração prevista ainda para este semestre, o centro será um hub de inovação, promovendo pesquisa, desenvolvimento de soluções tecnológicas, treinamentos e maior interação com clientes e parceiros estratégicos.

“A escolha de Jundiaí para sediar este centro tecnológico reforça a força econômica e a infraestrutura diferenciada da nossa cidade. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que impulsionem a inovação, gerem empregos e promovam avanços sustentáveis para a região”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Pioneirismo e sustentabilidade

O Henkel Latam Inspiration Center será o primeiro centro tecnológico da empresa na América Latina a incorporar madeira engenheirada em sua construção, um material sustentável que contribuirá para a captura de aproximadamente 500 toneladas de CO2. O projeto também prevê a instalação de mais de 400 painéis solares, o uso exclusivo de energia limpa e a adoção de práticas de reutilização de água.



O Ricardo Benassi ressaltou a importância do investimento para o futuro da cidade. “Essa iniciativa reforça a posição de Jundiaí como referência em tecnologia e sustentabilidade. O novo centro da Henkel trará avanços significativos para a indústria local, além de gerar oportunidades qualificadas para nossos profissionais.”