Dias abafados exigem cuidados com a alimentação

Março é marcado pelas águas famosas que prometem refrescar, mas, muitas vezes, o que predomina mesmo são aqueles dias abafados, em que o ar parece parado e o corpo pede por respiro. Para enfrentar essas temperaturas elevadas, nada melhor do que cuidar da alimentação e da hidratação — atitudes simples que fazem toda a diferença para o bem-estar.



Segundo Thaís Freire, supervisora ??do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), o calor intenso afeta diretamente o apetite, já que o corpo gasta menos energia para se aquecer. “Por isso, é importante apostar em refeições mais leves, porém nutritivas, que garantam energia sem sobrecarregar o organismo”, orienta a nutricionista.



Entre as principais escolhas, estão as carnes brancas, como peixes e frango, além dos legumes e verduras, que podem ser consumidos crus ou cozidos. Para os lanches, a dica é apostar em alimentos frescos e práticos: “Saladas de frutas, iogurtes, chás gelados, queijos brancos, sanduíches naturais e picolés de frutas são ótimas opções”, completa.



Thaís também alerta para o cuidado com os alimentos ultraprocessados, que costumam parecer uma solução rápida para a rotina corrida, mas são ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, devendo ser evitados. Por fim, a nutricionista reforça a importância de aproveitar o que a estação oferece: frutas, legumes e verduras da época, que, além de mais saborosos, também ajudam a economizar. “Melancia, abacaxi, uva, acerola, melão, pera, pêssego, manga, figo e abacate são algumas das frutas ideais. Entre os legumes e verduras, alface, couve, escarola, salsa, abóbora, abobrinha, cenoura, pepino e tomate são boas pedidas”, recomenda. E, claro, manter-se hidratado é essencial: “Beber bastante água ao longo do dia é tão importante quanto escolher bem o que vai ao prato”, finaliza Thaís.