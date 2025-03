Semana do Consumidor gera expectativa, mas divide opiniões

A Semana do Consumidor começa nesta sábado, 15 de março, e vai até a próxima sexta-feira, 21. Em 2024, as vendas no período cresceram significativamente, movimentando R$ 602,8 milhões em todo o Estado, e a expectativa para 2025 é que esse número seja superado, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sincomércio de Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa representa um momento favorável tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. “Promete ser uma semana incrível. Estamos com muitas ações planejadas, como divulgação em carro de som, rádio e jornal. Além disso, os lojistas estão investindo em vitrines atrativas, condições especiais de parcelamento. Vamos incentivar as compras e movimentar a economia”, afirma Maltoni.

A estratégia de antecipar e estender as promoções não é novidade e tem se tornado cada vez mais comum. Com a crescente adesão do e-commerce, as datas promocionais deixaram de se restringir a um único dia. O objetivo é estimular o consumo em um período do ano que historicamente registra menor volume de compras.

No entanto, a reação dos consumidores é variada. Enquanto muitos vão em busca de boas ofertas, outros demonstram cautela. O jundiaiense Gilson Oliveira, por exemplo, não se sente atraído apenas por descontos. “Não penso em comprar nada neste momento. Somente compraria se tivesse real necessidade. Esses descontos são mais para quem não resiste a uma promoção”, conta.

Já a consumidora Keli Escaleão adota uma abordagem estratégica antes de aproveitar promoções. “Sempre que tem promoções assim, eu pesquiso antes para ver se realmente vale a pena. Se preciso de algo meses antes, acompanho os preços para quando tiver semanas promocionais ver se vale a pena comprar o que estava planejando”, explica.

Segundo a FecomercioSP, a demanda por bens essenciais, como produtos de higiene, beleza e saúde, deve ser maior, enquanto eletroeletrônicos e eletrodomésticos pode ser mais contida. A instabilidade econômica leva parte dos consumidores a evitar compras de alto valor e comprometimento financeiro a longo prazo.

Os comerciantes, por sua vez, já se preparam para datas ainda mais fortes no varejo. O próximo grande evento esperado é o Dia das Mães, considerado o "segundo Natal" para o setor. Antes disso, a Páscoa também deve impulsionar o consumo, principalmente no setor alimentício e de presentes.