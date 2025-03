Tenista jundiaiense é convocada para defender o Brasil na BJK CUP

A tenista jundiaiense Ana Candiotto, de 20 anos, atual 375ª no ranking mundial, foi convocada para representar o Brasil nas qualificatórias da Billie Jean King Cup 2025, na República Tcheca, entre os dias 10 e 11 de abril. A atleta de Jundiaí estará ao lado das tenistas Bia Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi e Luiza Fullana no time brasileiro.

Essa será a estreia da jundiaiense na BJK CUP. Os duelos do time brasileiro serão contra a Espanha e as donas da casa, República Tcheca. O capitão da equipe, Luiz Peniza, falou sobre a convocação da Candiotto e as expectativas para os duelos. "A convocação do Brasil traz uma combinação de experiência, com tenistas de excelente histórico nesta competição, junto a duas jogadoras jovens que buscam seu espaço e demonstram um processo de renovação essencial para a nossa equipe. O Time Brasil vai à República Tcheca com o objetivo de conquistar a vaga para as finais da BJK”, destacou Peniza.

FORMATO