Nova consulta sobre escolas cívico-militares começa na segunda

Unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) interessadas em aderir ao modelo de escolas cívico-militares devem organizar consultas públicas às comunidades a partir desta segunda-feira (17). Nessa etapa do processo, alunos, pais e responsáveis e equipes escolares devem opinar sobre a implantação a partir do segundo semestre deste ano. A consulta será feita a representantes de 300 escolas, que no ano passado manifestaram interesse pelo modelo. Em 2024, quando o estado iniciou as consultas, seis escolas da Região de Jundiaí demonstraram interesse.

As unidades de ensino têm até 31 de março para discutir o novo modelo. A opinião das comunidades escolares deve ser registrada obrigatoriamente na Secretaria Escolar Digital (SED). O objetivo é que até 100 unidades do estado adotem o programa.

Outras duas rodadas de consulta estão previstas para unidades que não atingirem a quantidade de votos válidos: em 4 de abril, as escolas devem informar sobre quórum insuficiente e a segunda consulta acontece pela SED entre 7 e 9 de abril. Caso haja a necessidade de uma terceira rodada, o período de votação previsto no calendário é de 15 a 17 de abril. O resultado final será divulgado em 25 de abril. As etapas do processo e a lista de escolas estão publicadas na edição de 28 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.