Vacinação da covid é retomada para todos os grupos prioritários

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) informa que, a partir desta sexta-feira (14), a vacinação contra a covid-19, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas de 5 a 11 anos e população a partir de 12 anos pertencente ao grupo prioritário, estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.

O município, desde o dia 28 de fevereiro, estava aplicando somente a dose pediátrica em quatro serviços de saúde. Com o recebimento de uma remessa com 2.150 doses da Secretaria de Estado da Saúde, a cidade retoma a vacinação nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde.

No site da prefeitura, é possível consultar o cronograma de aplicação da dose e a lista do grupo prioritário para vacinação contra covid-19. Não há necessidade de agendamento. É necessário apresentar, além da carteira de vacinação, um documento com CPF.