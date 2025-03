Região vai receber R$ 7,5 mi para infraestrutura e mobilidade

Quatro obras de infaestrutura e mobilidade na região vão receber investimento estadual de mais de R$ 3,7 milhões, nos municípios de Jundiaí, Louveira, Jarinu e Itatiba. Essas obras são financiadas pelo estado, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com contrapartida dos municípios, que vão custear também R$ 3,7 milhões. As obrtas vão totalizar R$ 7,5 milhões em investimentos nas quatro cidades.

Em Jundiaí, a obra prevista é a de "Acessibilidade e Segurança do Palco e adjacências no Parque da Uva Comendador Antônio Carbonari". Para o empreendimento, serão investidos R$ 1.114.209,20, sendo R$ 850.500,41 oriundos do estado e os outros R$ 263.708,79 de contrapartida do município.

Em Louveira, o investimento será aplicado na "Infraestrutura Canalização do Córrego Guaimbé". O local, que fica ao lado da Estrada Miguel Bossi, é próximo ao rio Capivari. Para a obra, serão empregados R$ 4.122.016,93, o valor mais alto na região, sendo R$ 1 milhão do estado e o restante de contrapartida da Prefeitura de Louveira.