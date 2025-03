No último mês, Jundiaí registrou 17 casos de dengue por dia

No último mês, Jundiaí registrou 479 novos casos de dengue. O número representa quase 120 casos novos por semana, 17 por dia. Com este aumento considerável, o município, nos últimos 28 dias, saltou de 160 para 639 casos confirmados da doença neste ano. Há ainda 271 pessoas no município aguardando resultados de exames para confirmação ou descarte da suspeita de dengue.

Dos casos já confirmados, 602 infecções foram autóctones, ou seja, contraídas no município, e 37 importadas, contraídas em outras cidades. Houve ainda em Jundiaí, neste ano, dois casos notificados de chikungunya, mas que não foram confirmados. Não há notificação, até o momento, de óbitos suspeitos para a dengue como causa.

Os bairros com maior concentração de pessoas infectadas estão no Vetor Oeste de Jundiaí. No Novo Horizonte há 117 casos confirmados até o momento. Os bairros vizinhos, Residencial Jundiaí e Almerinda Chaves, têm, respectivamente, 99 e 67 casos. Em outras regiões, há bairros com concentração de casos, mas em escala menor. O Tamoio tem 24 casos, a Vila Alvorada tem 18 e o São Camilo tem 16.

População alerta