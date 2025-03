Rodovia Romildo Prado terá cabines de pedágio com autoatendimento

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, iniciará na próxima segunda-feira, dia 17 de março, a operação de duas cabines de autoatendimento na praça de pedágio do km 10+400 da rodovia Romildo Prado (SP-063), em Itatiba.

As cabines serão exclusivas para motoristas de veículos de passeio e motociclistas. O pagamento da tarifa poderá ser feito com cartão, celular ou relógio que possuem a tecnologia NFC (por aproximação), nas funções débito ou crédito.

A novidade visa oferecer maior agilidade e facilidade para o usuário realizar o pagamento da tarifa e reflete uma realidade que já ocorre em todo o Corredor Dom Pedro. As cabines de atendimento manual da rodovia Romildo Prado também permanecerão com a possibilidade de pagamento da tarifa por aproximação, inclusive para veículos pesados (caminhões e ônibus). A tendência, contudo, é que as cabines passem a ser utilizadas majoritariamente por usuários que fazem o pagamento em dinheiro.