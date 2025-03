Saúde realiza ação contra a dengue nas ruas da Vila Ana

Para a auxiliar administrativa Bruna Nascimento, que prontamente recebeu a equipe, a vistoria foi importante, assim como relembrar os cuidados. “Essa não é a primeira vez que passam e nunca é demais saber o que temos que fazer. Em casa, está tudo em ordem e eles puderam ver. Mas sei que se ao redor não estiver, eu corro risco”, comentou.

Mais ações

No município, em todas as regiões, desde o início do ano, estão reforçadas as estratégias para evitar uma epidemia de dengue, como ocorreu em 2024, quando a cidade teve 22.742 casos, com 16 óbitos. Além das ações de vistoria nos imóveis para a verificação de possíveis criadouros do mosquito e orientação, foram ampliadas as iniciativas de educação em saúde, o trabalho de vigilância epidemiológica dos casos suspeitos, as campanhas na mídia e os mutirões de limpeza nas ruas e áreas verdes para a retirada de lixo e inservíveis descartados irregularmente.

Rede de Atendimento

O atendimento aos pacientes com sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Clínicas da Família.