Feira do Produtor Rural está de volta a partir desta sexta (14)

A partir desta sexta-feira (14), a Feira do Produtor Rural está de volta ao Paço Municipal, com uma série de novidades. A primeira delas é que a iniciativa passará a contar com duas edições mensais – no mês de março, também será realizada no dia 28 (também sexta-feira).

Outra novidade é que, além dos produtores rurais já conhecidos dos consumidores, a Feira contará também com vendedores inscritos no Selo de Inspeção Municipal (SIM) para produtos de origem animal, como apicultores. Também se juntarão à Feira produtores de itens artesanais.

Em seus dias de realização, a feira vai das 8h às 17h e é uma oportunidade tanto para os servidores municipais, quanto os munícipes que acessam os serviços do Paço Municipal e os interessados em geral, para prestigiar a iniciativa que incentiva a compra direto com o produtor local e a importância do consumo saudável e fresco de frutas, verduras e legumes.