Vacinação em Jundiaí fica abaixo da meta do Ministério da Saúde

Jundiaí registrou avanços na cobertura vacinal infantil em 2024, mas algumas vacinas ainda estão abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde, de 95%. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que imunizantes essenciais, como a vacina contra a poliomielite (91,94%) e a pentavalente (91,96%), não alcançaram a meta. Entre as vacinas com menor adesão estão a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, com 83,56% de cobertura, e a febre amarela, com 82,80%.

A pediatra e professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Ana Paula Felgueiras, reforça a importância da imunização. “A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir doenças infectocontagiosas e, dessa forma, promover a saúde de todos”, afirma. Para ela, manter a caderneta vacinal em dia é essencial para evitar o ressurgimento de doenças que já estavam erradicadas.

Além das vacinas infantis, preocupa também a baixa adesão às doses contra a Covid-19 e a Influenza. Apenas 19,34% da população elegível recebeu a vacina contra a Covid-19, enquanto a cobertura da Influenza ficou em 68,75%. A vacina contra a dengue, destinada a adolescentes de 10 a 14 anos, também apresenta baixa adesão, com apenas 19,34% do público imunizado.

Maria do Carmo Duarte Oliveira, da Vigilância Epidemiológica, observa que há uma tendência crescente de recusa às vacinas, o que impacta diretamente na cobertura vacinal. “Infelizmente, o medo da vacina está ‘na moda’. Muitos pais evitam a imunização dos filhos por temerem a dor da injeção ou a quantidade de doses aplicadas de uma vez”, explica. Ela destaca que essa percepção equivocada pode comprometer a proteção coletiva. “As vacinas combinadas foram planejadas para garantir maior eficácia, protegendo contra várias doenças com apenas uma picada”, acrescenta.

Crédito: TV TEC

A falta de adesão ao calendário vacinal também preocupa especialistas. O sarampo, por exemplo, tem cobertura baixa no município e pode resultar em surtos, como os observados nos Estados Unidos. “Quem viaja pode trazer a doença para cá. O sarampo é grave e pode levar à morte, além de provocar uma nova pandemia”, alerta Maria do Carmo.

A baixa adesão pode ser explicada pelo fato de muitas pessoas não procurarem os postos de saúde para se vacinar. O Ministério da Saúde reforça que uma cobertura vacinal bem-sucedida ocorre quando ao menos 95% do público-alvo é imunizado, meta que Jundiaí ainda não atingiu.

A população jundiaiense também reconhece a importância da vacinação. Adriana Marques, mãe do pequeno Luca, que nasceu prematuro extremo e tem Síndrome de Down, reforça o impacto positivo das vacinas na saúde de crianças com maior vulnerabilidade. “Manter a caderneta de vacinação atualizada contribui para minha proteção e a do meu filho, além de evitar a propagação de doenças”, afirma. Para ela, a imunização é uma forma de garantir a saúde e o bem-estar de Luca, que tem maior suscetibilidade a infecções respiratórias.

As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento das salas de vacinação. Para receber as doses, é necessário apresentar documento com CPF e carteirinha de vacinação.