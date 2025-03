Sesi Jundiaí promove festival de vôlei para todas as idades

O Sesi Jundiaí será palco de um festival de vôlei de quadra, neste sábado (15), a partir das 9h, na avenida Antônio Segre, nº 695. O evento é gratuito, aberto ao público de todas as idades, e promete reunir amantes do esporte para uma manhã de muita diversão e integração.

Para participar, os interessados devem fazer a reserva na plataforma Meu SESI, clicando aqui.

O festival tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover hábitos saudáveis por meio do voleibol. Além das partidas recreativas, os participantes poderão vivenciar a modalidade em um ambiente descontraído e inclusivo, independentemente do nível de experiência no esporte.