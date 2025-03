Idosa é resgatada com lesões gravíssimas e seu filho é preso

O delegado arbitrou fiança ao filho, no valor de R$ 15 mil, que não foi paga.

Uma idosa de 74 anos foi resgatada em sua própria casa pelo Corpo de Bombeiros, com lesões consideradas gravíssimas, possivelmente resultante de maus-tratos. O filho dela, de 44 anos, foi preso em flagrante pelo crime qualificado - porque resultou em lesão corporal de natureza grave -, e por expor a mãe a perigo de sua integridade e saúde (estatuto do idoso). O caso aconteceu nesta quarta-feira (12), em Itatiba.

O CASO

Uma assistente social da cidade recebeu denúncia de que a idosa estaria sendo maltratada em sua casa. Ela então acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe e se deparou com situação bastante crítica, com a idosa com lesões gravíssimas.

Ela foi socorrida ao hospital, para onde também foi uma equipe da Guarda Municipal, solicitada pela assistente social.