Prefeitura e fórum de entidades da região retomam parceria

O vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, promoveu uma reunião com os integrantes do Fórum Permanente das Entidades de Jundiaí e Região (Forcis) com o objetivo de reforçar a participação da sociedade civil organizada nas ações do poder público. O encontro teve como foco resgatar a atuação do Forcis junto ao Executivo municipal, fortalecendo o diálogo e garantindo maior representatividade das entidades.

O vice-prefeito reforçou a importância de fortalecer as entidades e de estabelecer um canal direto de comunicação com a administração municipal. “Queremos apresentar as ações da prefeitura e estreitar esse relacionamento para que a sociedade civil e o Executivo trabalhem juntos. A fiscalização exercida pelas entidades é fundamental para garantir a transparência, princípio que a atual gestão preza”, afirmou.

O Forcis é composto por diversas entidades que representam setores essenciais para o desenvolvimento do município, incluindo Proempi, IAB, OAB, CDL, ACE, Cont, Ciesp, Apan, Sescon-SP, entre outras. O papel dessas instituições é essencial para acompanhar e contribuir com as políticas públicas, além de exercer a fiscalização das ações do poder executivo.