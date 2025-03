Polícia Civil aguarda efetivo para DDM 24h

Segundo o diretor do Deinter 2, Fernando Bardi, a medida já vem sendo pensada desde o ano passado, pois o prédio atual da DDM é alugado, com gasto mensal de R$ 47 mil. “Selecionamos este local e conseguimos uma emenda parlamentar para as obras. Entretanto, hoje, o governo estadual tem autorizado somente a abertura de DDMs 24 horas em áreas administrativas. Para aumentarmos esse serviço, precisamos contratar mais policiais.”

A primeira medida será transferir um prédio da rua do Retiro, pertencente à Secretaria da Agricultura, para a Secretaria de Segurança Pública e fazer as devidas adequações. O prédio irá encampar a nova DDM e o 7º Distrito Policial. O município de Jundiaí já se colocou à disposição para esta reforma.

Embora a população feminina de Jundiaí aguarde ansiosamente a abertura 24h da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), esta medida passa, principalmente, por contratação de mais policiais civis na Região. O prefeito, Gustavo Martinelli, é um defensor da medida e vem solicitando às autoridades estaduais esta ampliação do serviço. Feminicídios, estupros e agressões contra a mulher são estatísticas que mais crescem em Jundiaí e Região.

Segundo Bardi, a Polícia Civil está com 3,5 mil vagas em aberto, com concursos já realizados. “Contratamos 4.017 funcionários, mas ainda há defasagem no Estado.”

Em nota, a Prefeitura de Jundiaí afirmou que tem a intenção de colaborar com a Polícia Civil para viabilizar essa iniciativa, auxiliando na elaboração do projeto e na execução das reformas necessárias para adequação do local que sediará a Delegacia.

Atualmente, a Prefeitura de Jundiaí possui convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a cessão de servidores, contando atualmente com dois Guardas Municipais atuando na Delegacia de Defesa da Mulher.