Mulher sofre três facadas em tentativa de homicídio em Jundiaí

Uma mulher levou três golpes de faca (no pescoço, clavícula e costas) durante a madrugada desta quinta-feira (13), em um ponto de tráfico no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Segundo ela, o ataque para tentar matá-la ocorreu por conta de uma dívida com um traficante. O caso foi atendido pela Guarda Municipal e possivelmente deverá ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Assim que levou os golpes, a vítima correu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica a 150 metros do local onde tentaram matá-la.

A Guarda Municipal foi acionada e compareceram os GMs Jonas Gomes e supervisor Da Matta, e Thiago Chagas e Vinícius Ferreira. Durante conversa com os guardas os funcionários da unidade de saúde contaram que viram quando ela chegou acompanhada de um homem, possivelmente seu marido. Ela, contudo, negou que estivesse acompanhada ao chegar na UPA.